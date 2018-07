Leipzig (ots) -



Anlässlich des 70. Geburtstags von Jürgen Kerth widmet sich die MDR-Reihe "Lebensläufe" am Donnerstag, 19. Juli um 23.05 Uhr, dem Blues-König. Im Anschluss zeigt das MDR-Fernsehen um 23.35 Uhr in der Reihe "Erlebnis Musik" die einzige Konzertaufzeichnung von Kerth und seiner Band zu DDR-Zeiten.



Jürgen Kerth gehört zu den ganz Großen des Blues - und das nicht nur in seiner thüringischen Heimat. Den internationalen Vergleich braucht er nicht scheuen. Eigentlich hätte er in einer Blues-Hochburg wie New Orleans, Memphis oder Chicago zur Welt kommen müssen. Stattdessen wurde der "ostdeutsche Blues-König" am 19. Juli 1948 in Erfurt geboren - hinein in eine Familie, die mit Musik nicht wirklich etwas am Hut hatte.



Am Donnerstag, 19. Juli, um 23.05 Uhr stellt die Reihe "Lebens-läufe" den Autodidakten vor: Ohne Profi-Ausweis waren seine ersten Projekte stets von Verboten bedroht. Drei Bands gingen so den Bach hinunter. Deshalb besuchte Jürgen Kerth die Erfurter Musikschule. Dass er die Berufsmusikerprüfung bestand, hält er heute noch für einen Glücksfall.



Seit seiner ersten LP im Jahr 1976 galt Jürgen Kerth in der DDR als einer der besten Gitarristen. Seine zumeist deutschen Texte erzählen von Alltagsgeschichten, von der Liebe und dem Blues. Im Lied "Ich liebe die Eine" macht er eine Liebeserklärung an seine Gitarre der Marke "MIGMA", mit der er seit 50 Jahren die Leiden-schaft zum Blues zelebriert. Dabei will sich Kerth gar nicht festlegen lassen. Seine Bands, mit unterschiedlichen Besetzungen und Gast-Musikern, sind weder Blues-, noch Swing-, noch Reggae-Bands, wie er selbst sagt. Authentische Musikstile schneidet er auf sich selbst zu und lässt dabei Elemente des Blues stilsicher in andere Genres einfließen.



Auf diese Weise entsteht der einzigartige Sound des erklärten Lokalpatrioten. So auch in "Gloriosa", einer Hommage an die Glocke des Erfurter Doms, vorgetragen in Jürgen Kerths liebenswertem Thüringer Dialekt. Kommerz und Publicity sind ihm dabei nicht wichtig, Fernsehauftritte sind ebenso selten wie Platten- und CD-Veröffentlichungen. Bodenständig, virtuos und leidenschaftlich fühlt sich "Kerthe" bis heute nahe am Publikum am wohlsten.



In der Reihe "Erlebnis Musik" zeigt das MDR-Fernsehen am Donnerstag, 19. Juli, um 23.35 Uhr ein Konzert mit Jürgen Kerth und seiner Band vom 30. August 1982 in der Stadthalle Karl-Marx-Stadt. Zur Band gehörten damals Lothar "Lotix" Wilke am Keyboard, Eberhard "Amsel" Meyerdirks am Schlagzeug und Bernd Kleinow mit der Mundharmonika. Die Solopassagen und musikalischen Dialoge zwischen Kerth und Kleinow, in Liedern wie "Helmut" oder "Martha", machen diese einzige Konzertaufzeichnung aus DDR-Zeiten zu einem besonderen Konzertdokument.



