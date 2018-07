Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für die Aktien der Deutschen Bank nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Kennziffern seien klar besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um den rasanten Kurssprung nach den Zahlen zu rechtfertigen, müsse die Bank nun aber substanzielle Ergebnisverbesserungen in den kommenden Quartalen liefern./edh/mis Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005140008