Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analystin Milene Kerner geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass das zweite Quartal des Flugzeugbauers einen Wendepunkt für das Produktprogramm und das finanzielle Abschneiden in diesem Jahr markieren wird. Anlegern dürften daraus mehr Vertrauen für das Gesamtjahr schöpfen./tih/mis Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-07-17/15:35

ISIN: NL0000235190