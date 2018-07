Hier geht's zum Video

Tesla-Chef Elon Musk hat Musk sich in dieser Woche einen heftigen Twitter-Streit mit einem Höhlentaucher, der an der Rettung der thailändischen Fußballmannschaft beteiligt gewesen war, geliefert. Alfred Maydorn vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR zeigt sich vom Verhalten Musks irritiert. Gleichzeitig zeigt er sich von Musk als Unternehmenslenker überzeugt. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um BYD, Netflix, Amazon, die Deutsche Bank und die Bank of America. Das komplette Interview finden Sie hier.