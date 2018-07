Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Drägerwerk nach Zahlen von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller habe sich im zweiten Quartal schwach entwickelt, halte aber an den Jahreszielen fest, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zielerhöhung reflektiere einen geringeren Risikoabschlag in Relation zum Gesamtmarkt./mis/edh Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-07-17/15:50

ISIN: DE0005550636