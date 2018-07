Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Morphosys. Das in dieser Sendung vorgestellte Produkt wurde bereits am 11. Juni empfohlen. Damals lag es bei einem Kurs von 22,37 Euro. Sowohl Produkt als auch die Aktie von Morphosys konnten seitdem Zugewinne verzeichnen. Das Wertpapier hat spielend die 100-Euro-Marke hinter sich gelassen und erklomm jüngst ein neues 18-Jahres-Hoch. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.