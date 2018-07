Die US-Investmentbank Robert W. Baird hat das Kursziel für die Aktien des Online-Videodienstes Netflix von 390 auf 370 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Gemäß der Einstufung erwartet das Analysehaus, dass die risikojustierte Gesamtrendite in den kommenden zwölf Monaten in etwa der Rendite des breiten US-Aktienmarktes entsprechen wird./edh/la Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-07-17/16:25

ISIN: US64110L1061