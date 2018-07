München (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Donald Trump hat mit seiner protektionistischen Handelspolitik einen Ausverkauf bei Industriemetallen hervorgerufen, so die Analysten der Bank Vontobel Europe AG. Seit Anfang/Mitte Juni würden die Preise immer weiter in den Keller rauschen. Auch Kupfer habe stark an Wert verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...