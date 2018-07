Chip-Gigant Intel hat in 50 Jahren schon zahlreiche Klippen umschifft. Doch jetzt ist der Marktführer ohne Chef, es droht neue Konkurrenz, eine Verschiebung der Nachfrage - und durch neue Sicherheitslücken der Super-GAU.

Ein halbes Jahrhundert lang hat der Chipgigant Intel mit seinen Erfindungen maßgeblich die Digitalisierung vorangebracht und das Zeitalter des Personal Computers überhaupt erst ermöglicht. Das Fest zum 50. Geburtstag am 18. Juli will Intel gebührend begehen. 1500 Drohnen sollen am Firmensitz in Santa Clara synchron aufsteigen und eine fulminante LED-Lichtshow in den Himmel schreiben. Das soll ein Weltrekord werden - und zeigen, dass Intel noch immer innovativ und agil ist. Doch trotz der Erfolgsgeschichte wird ein Umstand die Geburtstagslaune trüben: Im Kern der Intel-Prozessoren klaffen gefährliche Lücken. Und das könnte nur die Spitze des Eisbergs sein, vermuten Fachleute.

Vor genau 50 Jahren legten die beiden Intel-Gründer, der Physiker Bob Noyce und sein Kollege Gordon Moore, den Grundstein für den heutigen Weltkonzern. Beide gehörten den legendären "Verräterischen Acht" an, der Gruppe von Angestellten, die aus Unzufriedenheit mit der Entwicklungsstrategie ihres damaligen Arbeitgebers 1958 ihre eigene Firma Fairchild Semiconductor gründeten. Noyce und Moore sahen die Zukunft darin, mehrere Transistoren auf einem Stück Halbleiter zu verbinden. Noyce erfand etwa zeitgleich mit Jack Kilby von Texas Instruments den integrierten Schaltkreis. Er ist der Grundstein für den modernen Mikroprozessor, der auch heute noch das Herz eines jeden PCs bildet. Nach einem Streit um die Ernennung eines neuen Geschäftsführers, bei der Noyce nicht berücksichtigt worden war, verließen er und Moore Fairchild 1968, um Intel zu gründen.

Zunächst legte Intel den Schwerpunkt auf die Produktion von Speicherchips. Der erste Mikroprozessor entstand 1971 kurioserweise, weil Intel-Entwickler über ihr Ziel hinausschossen. Sie sollten einen Chip für Rechenmaschinen, Geldautomaten und Registerkassen bauen - entwickelten daraufhin aber einen universell einsetzbaren Chip, der auch für diese Verwendungen geeignet war: Intels ersten serienreifen Mikroprozessor 4004. Erst 1978 brachte Intel dann mit dem 8086 den ersten Prozessor der x86er-Reihe auf den Markt, der die Ära des Personal Computers einläutete.

In den folgenden Jahrzehnten trug vor allem die Partnerschaft mit Microsoft zum florierenden Geschäft für Intel bei; sie ging als "Wintel"-Allianz in die Geschichte ein. Immer ...

