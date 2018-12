Halle (ots) - 2019 müssen Autofahrer in Sachsen-Anhalt mit zahlreichen Baustellen rechnen. So ist ein großes Sanierungsprojekt auf der A 14 vorgesehen. "Wir wollen da im Bereich Halle die Decke erneuern", sagte Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Notwendig macht die Fahrbahn-Sanierung die sogenannte Alkali-Kieselsäure-Reaktion, die auch als Betonkrebs bekannt ist und auf die zahlreiche Baustellen der vergangenen Jahre zurückzuführen sind. Ebenso soll laut Langkammer auf der A 9 gebaut werden. Dort sind es sogar "zwei bis drei größere Vorhaben", die im südlichen wie im nördlichen Teil der Autobahn stattfinden werden. Hinzu kommt, dass das Autobahnnetz in Sachsen-Anhalt ab 1. Januar stark wachsen wird - nämlich um 119 Kilometer. Denn dann wird die B 6, die von der A 14 bei Bernburg (Salzlandkreis) bis nach Niedersachsen führt, offiziell zur A 36. Durch Sachsen-Anhalt führen dann sieben Autobahnen. Mit der Umbenennung einher geht auch der Austausch der bisher gelben Schilder. "Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen - mit einem Eimer blauer Farbe ist es da nicht getan", meint Langkammer.



