Gerüchte über einen möglichen Aufstieg in den Dax haben die Wirecard-Aktie in den vergangenen Tagen beflügelt und auch langfristig ist die Performance beeindruckend: In den vergangenen zehn Jahren stieg der Aktienkurs um fast 2800 Prozent - der Börsenwert liegt mit knapp 19 Milliarden Euro jetzt nur noch knapp unter dem der zuletzt arg gebeutelten Deutschen Bank. Die Deutsche...

Den vollständigen Artikel lesen ...