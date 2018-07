Quartalszahlen - Enttäuschung - Absturz - so lässt sich zusammenfassen, was Montag Abend bei Netflix passierte. Es ging um mehr als 15 Prozent abwärts, dienstags direkt die Erholung vom Tief. Typisch für massiv überzogene Aktien. Amazon, Wirecard, Nemetschek, Adidas, Isra Vision, Deutsche Börse oder Facebook sind weitere Titel, denen so etwas sofort passieren kann bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...