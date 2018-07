Hier geht's zum Video

Gold in Euro sah bis Juni vielversprechend aus. Gold in Dollar scheint leise auszulaufen, denn die Zinsen steigen. Kleine Bewegungen - wie nutzen, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? Anouch Wilhelms von der Commerzbank schaut auf Gold in Euro und Dollar. Beides nicht sehr vielversprechend im Moment... Wenn ein Basiswert aber nicht in Fahrt kommt, bricht die Zeit für Turbo-Optionsscheine an: Mit hohem Hebel seien auch kleine Bewegungen des Basispreises abbildbar, sagt Anouch Wilhelms im Gespräch mit Antje Erhard. Zwar gibt es eine Knock out Schwelle, doch die Turbos seien transparenter als klassische Optionsscheine und meist günstiger...