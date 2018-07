Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Dienstag mit Aufschlägen geschlossen. Vor allem für den DAX ging es kräftig nach oben, wohl auch gestützt durch technische Käufe. Fundamental hielt sich die Nachrichtenlage in Grenzen. Bewegungen gab es vor allem in Einzelaktien nach Geschäftszahlen. Im Blick stand die Thyssenkrupp-Aktie mit der Ankündigung des Rückzugs von Aufsichtsratschef Ulrich Lehner. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 12.662 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,2 Prozent auf 3.458 nach oben.

Die Aussagen von Fed-Chef Powell vor dem Bankenausschuss des Senats setzten an den Finanzmärkten wie erwartet keine großen Akzente, schufen aber einen positiven Unterton. Powell hält an einer Politik der graduellen Zinserhöhungen fest: Die Arbeitslosenquote sei niedrig, die US-Wirtschaft wachse, und die Inflation dürfte in Richtung 2 Prozent steigen. Zum Handelskonflikt äußerte sich Powell vage - dessen Ausgang sei nur schwer einzuschätzen.

Nach Hiesinger verlässt nun auch Lehner Thyssenkrupp

Bei Thyssenkrupp dreht sich das Personalkarussell weiter. Nach CEO Hiesinger nimmt nun Aufsichtsratschef Ulrich Lehner den Hut. Lehner begründete seinen Rücktritt damit, dass ein gemeinsames Verständnis im Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung des Unternehmens nicht mehr gegeben sei. Lehner war ein Gegner der von den aktivistischen Investoren geforderten Zerschlagung des Konzerns. Für Jefferies ist eine aggressive Restrukturierung des Unternehmens nun wahrscheinlicher geworden. Thyssenkrupp gewannen 9,1 Prozent.

Evonik machten nach der Erhöhung des EBITDA-Ausblicks für 2018 einen Satz von 4,4 Prozent nach oben. Aber auch die Geschäftszahlen für das zweite Quartal überzeugten, hieß es im Handel. So liege das EBITDA mit 742 Millionen Euro über der Erwartung, an der Börse war mit 700 Millionen Euro gerechnet worden. Einige Analysten werden nun ihre Schätzungen nach oben anpassen müssen. Covestro stiegen im Windschatten um 3,1 Prozent und Lanxess 1,7 Prozent.

TomTom erhöhen die Prognose

Kräftig nach oben ging es auch für TomTom, die Aktie legte um 7,3 Prozent zu. Der niederländische Hersteller von Navigationsgeräten hat die Prognosen überraschend sowohl für den Umsatz als auch den Gewinn angehoben. Dazu übertrafen die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal leicht die Erwartungen. "TomTom hat sich deutlicher vom Erzrivalen Garmin absetzen können, als Analysten erwartet hatten", sagte ein Händler.

Die Geschäftszahlen von Casino Guichard-Perrachon wurden positiv aufgenommen, die Aktien stiegen in Paris um 3,2 Prozent. Der französische Einzelhändler konnte den Umsatz im zweiten Quartal organisch stärker steigern als erwartet. Vor allem in Lateinamerika ging es mit plus 9,7 Prozent kräftig nach oben. Dazu will sich Casino von Randbereichen wie Immobilien trennen.

Teurer Ölpreis macht Finnair das Leben schwer

Mit Finnair wurde eine weitere Airline Opfer des gestiegenen Ölpreises. Die Aktien brachen in Helsinki um 15,1 Prozent ein, nachdem die finnische Fluggesellschaft davor gewarnt hatte, dass der Gewinn "besonders im zweiten Halbjahr" darunter leiden werde. Schon im zweiten Quartal stiegen die Kosten der Finnen um 20,7 Prozent.

Nach Zahlen ging es für den Automobilzulieferer Hella 4,5 Prozent nach oben. Hella ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 stärker gewachsen als der weltweite Automobilmarkt und hat sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Dabei legte der Autozulieferer etwas kräftiger zu als von Analysten erwartet. Die Aktie von Manz rückte um 2,9 Prozent vor. Den Grund lieferte ein Großauftrag, den das Unternehmen von einem der weltweit größten Eisen- und Stahlunternehmenskonglomerate erhalten hat.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.457,50 +8,42 +0,2% -1,3% . Stoxx-50 3.077,17 +3,53 +0,1% -3,2% . Stoxx-600 384,98 +0,93 +0,2% -1,1% Frankfurt XETRA-DAX 12.661,54 +100,52 +0,8% -2,0% London FTSE-100 London 7.633,75 +33,30 +0,4% -1,1% Paris CAC-40 Paris 5.422,54 +13,12 +0,2% +2,1% Amsterdam AEX Amsterdam 559,19 +0,84 +0,2% +2,7% Athen ATHEX-20 Athen 2.032,05 +2,54 +0,1% -2,5% Br ssel BEL-20 Bruessel 3.817,64 +10,97 +0,3% -4,0% Budapest BUX Budapest 34.751,13 -515,94 -1,5% -11,8% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.287,22 +77,80 +1,8% +9,4% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 112.494,89 +2521,61 +2,3% -20,2% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.005,95 +9,53 +1,0% -1,8% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.620,74 +17,52 +0,3% +4,6% Madrid IBEX-35 Madrid 9.719,40 +2,50 +0,0% -3,2% Mailand FTSE-MIB Mailand 21.977,82 +154,86 +0,7% +0,2% Moskau RTS Moskau 1.165,14 -15,50 -1,3% +0,9% Oslo OBX Oslo 803,00 +1,54 +0,2% +8,1% Prag PX Prag 1.081,39 -6,85 -0,6% +0,3% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.556,61 +3,85 +0,2% -1,3% Warschau WIG-20 Warschau 2.153,21 +19,23 +0,9% -12,5% Wien ATX Wien 3.282,75 -8,57 -0,3% -3,8% Z rich SMI Zuerich 8.824,67 -23,29 -0,3% -5,9% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.53 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1665 -0,39% 1,1715 1,1669 -2,9% EUR/JPY 131,57 +0,07% 131,67 131,15 -2,7% EUR/CHF 1,1659 -0,15% 1,1671 1,1701 -0,4% EUR/GBP 0,8863 +0,19% 0,8846 1,1326 -0,3% USD/JPY 112,79 +0,46% 112,39 112,40 +0,1% GBP/USD 1,3162 -0,58% 1,3244 1,3214 -2,6% Bitcoin BTC/USD 6.766,28 +1,5% 6.709,32 6.277,04 -50,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,28 0,30 -0,15 USA 2 Jahre 2,60 2,59 0,71 USA 10 Jahre 2,85 2,86 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,03 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,50 68,06 -0,8% -0,56 +13,6% Brent/ICE 71,89 71,84 +0,1% 0,05 +11,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,80 1.239,64 -1,0% -11,84 -5,8% Silber (Spot) 15,61 15,79 -1,1% -0,18 -7,8% Platin (Spot) 819,15 824,50 -0,6% -5,35 -11,9% Kupfer-Future 2,76 2,76 -0,1% -0,00 -17,3% ===

