TLG IMMOBILIEN AG: Veränderung im Vorstand DGAP-Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Personalie TLG IMMOBILIEN AG: Veränderung im Vorstand 17.07.2018 / 18:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG hat beschlossen, mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 Herrn Jürgen Overath als Chief Operating Officer und Herrn Gerald Klinck als Chief Financial Officer zu Mitgliedern des Vorstands zu bestellen. Herr Overath wechselt aus seiner Position als Geschäftsführer (Deutschland) der schweizer SSN-Group zur Gesellschaft. Herr Klinck war bis Mai 2018 Mitglied des Vorstands der Vonovia SE. Die amtierenden Mitglieder des Vorstands Finkbeiner und Karoff werden aus dem Vorstand des Unternehmens ausscheiden. Der Zeitpunkt ihres Ausscheidens ist noch nicht festgelegt. 17.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 2470 - 50 Fax: 030 - 2470 - 7337 E-Mail: kontakt@tlg.de Internet: www.tlg.de ISIN: DE000A12B8Z4 WKN: A12B8Z Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 705507 17.07.2018 CET/CEST

