EU will am Mittwoch Milliardenstrafe gegen Google verhängen - Kreise

Dem US-Internetkonzern Google droht eine Milliardenstrafe der EU-Kommission. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager werde voraussichtlich am Mittwoch verkünden, dass Google seine marktbeherrschende Stellung bei seinem Android-Betriebssystem für Smartphones ausgenutzt habe, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Brüssel aus informierten Kreisen. Die Strafe dafür werde "mehrere Milliarden Dollar" betragen. Die Brüsseler Kommission kommentierte diese Angaben am Dienstag nicht.

Russland und Ukraine wollen Roadmap für Gas-Transit vorlegen

Vor dem Hintergrund des geplanten Baus der Gaspipeline Nord Stream 2 haben in Berlin die ersten russisch-ukrainischen Energiegespräche auf Ministerebene stattgefunden. Bei der Auftaktkonferenz hätten beide Seiten ihre Ausgangspositionen erörtert, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Auf dieser Grundlage solle eine Roadmap für weitere Treffen erarbeitet werden.

EU-Kommissionspräsident Juncker am 25. Juli zu Handelsgesprächen bei Trump

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reist am 25. Juli zu Handelsgesprächen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington. Juncker und Trump würden bei dem Treffen am Mittwoch kommender Woche über eine Verbesserung der transatlantischen Handelsbeziehungen und eine "stärkere Wirtschaftspartnerschaft" verhandeln, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Die USA hatten zuletzt Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa erhoben, die EU reagierte mit Gegenzöllen.

Powell: Fed sollte graduelle Zinserhöhungen fortsetzen

Fed-Chef Jerome Powell hat vor dem US-Kongress gesagt, dass ein starkes Wirtschaftswachstum und eine stabile Inflation die Zentralbank auf Kurs halten sollten, um die kurzfristigen Zinssätze schrittweise anzuheben. "Die eingehenden Daten zeigen, dass die US-Wirtschaft mit dem starken Arbeitsmarkt in diesem Jahr bisher solide gewachsen ist", sagte er in einer vorbereiteten Stellungnahme, die eine rundum positive Einschätzung bot. "Der beste Weg nach vorn ist, die Zinsen schrittweise zu erhöhen".

G20 sehen zunehmend Risiko abrupter Finanzmarktanpassungen - Kreise

Das Risiko plötzlicher Finanzmarktstörungen ist neben den fortdauernden Auswirkungen der Handelskonflikte verstärkt in den Blick der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) gerückt. "Als zweites Risiko gibt es zunehmend Stimmen, die das Risiko abrupter Anpassungen auf den Finanzmärkten sehen", sagte ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums in Berlin mit Blick auf ein Treffen der Finanzminister der G20 am Wochenende in Buenos Aires.

Trump: Treffen mit Putin "noch besser" als Nato-Gipfel

Nach heftiger Kritik in der Heimat hat US-Präsident Donald Trump sein Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin demonstrativ als Erfolg dargestellt. "Während ich ein tolles Treffen mit der Nato hatte (...), hatte ich ein noch besseres Treffen mit Russlands Wladimir Putin", schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

US-Industrie fährt Produktion hoch

Die Industrieproduktion in den USA ist im Juni kräftig gestiegen, ein Zeichen für die Stärke der Wirtschaft, die von Zuwächsen im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe getragen wird. Die Industrieproduktion stieg um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zugleich kletterten die Kapazitätsauslastung um 0,3 Prozentpunkte auf 78,0 Prozent, wie die Federal Reserve weiter mitteilte. Im Vorfeld hatten Ökonomen einen Anstieg der Produktion um 0,7 Prozent prognostiziert, für die Kapazitätsauslastung war ein Wert von 78,3 Prozent vorhergesagt worden.

*DJ US/NAHB-Hausmarktindex Juli 68, unverändert gg Juni

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Juli +3,3% gg Vorjahr

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Juli +0,1% gg Juni

