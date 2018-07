Ex-FDP-Chef Philipp Rösler hatte Großes vor. Er sollte die Stiftung des chinesischen HNA-Konzerns leiten. Doch die Ergebnisse sind nicht groß, sondern äußerst bescheiden. Der Konzern wackelt - der Stiftung droht das Aus.

Die Nachricht, die mal wieder Philipp Röslers Leben verändert, erreicht ihn am 4. November 2017 im westaustralischen Perth. Veranstaltungen wie die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft hat er in seiner Zeit als Wirtschaftsminister oft selbst eröffnet. Jetzt aber hört er im Crown Convention Centre erst mal zu, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu sagen hat.

Als Vorstand des Weltwirtschaftsforums in Davos ist Rösler so wichtig, dass er später mit Politikern und Wirtschaftsvertretern über die Zukunft globaler Handelsabkommen diskutiert: ganz Staatsmann, souverän, charmant, intelligent. Der frühere FDP-Chef kommt gut an.

Und muss dann ganz schnell weg. Auf dem Weg zum Flughafen schickt er Nachrichten an Bekannte, um sich für die vorzeitige Abreise zu entschuldigen. Es gehe um ein "ganz großes Ding", habe Rösler ihn wissen lassen, sagt ein Teilnehmer der Konferenz. Um einen neuen Job. Den er jetzt schnell fixen müsse. Rösler steht, während er das schreibt, in Kontakt mit Adam Tan, dem Vorstandsvorsitzenden des chinesischen Mischkonzerns HNA. Und verkündet wenige Tage später, er werde als Direktor an die Spitze einer von HNA in den USA gegründeten Stiftung wechseln. Deren Mission bestehe darin, "die Welt für die gesamte Menschheit lebenswerter zu machen", so HNA am Tag der Bestellung Röslers. Dafür soll sie gemeinnützige Initiativen unterstützen. Dafür stünden in den nächsten fünf Jahren bis zu 200 Millionen US-Dollar parat.

Passiert ist seitdem nicht viel. Rösler hat als Globalphilanthrop eines Weltkonzerns abgehoben - und droht als Büttel eines dubiosen Mischkonzerns einen weiteren Image-Crash hinzulegen. HNA ist faktisch insolvent und steht unter staatlicher Aufsicht. Mehrere Kenner des Konzerns vermuten, dass dessen Gründer Chen Feng über die Stiftung Geld und Vermögenswerte vor dem Zugriff des chinesischen Staats schützen will. Der Konzern will Vermögenswerte im Wert von 15 Milliarden Dollar abstoßen. Auf der Streichliste stehen Beteiligungen an der Hotelkette Hilton und den Schweizer Flugdienstleistern Swissport und Gategroup. Ihren Anteil an der Deutschen Bank haben die Chinesen bereits von knapp zehn auf 7,6 Prozent reduziert. Gelohnt hat sich das Engagement für HNA bisher nicht. Auch beim Flughafen Hahn, der zweiten deutschen Beteiligung, läuft es schlecht.

Und Rösler? Zwar heißt es in seinem Umfeld seit Monaten, dass er bald erste wohltätige Projekte der Stiftung vorstellen werde. Doch mittlerweile sind auch die US-Behörden skeptisch. Der Zweck der Stiftung ist zweifelhaft. Und die wirtschaftliche Lage von HNA so angespannt, dass es keinen Spielraum für Prestigeprojekte geben dürfte. Der ehemalige Vizekanzler ist nichts als eine Randfigur in einem dubiosen Versteckspiel, das er vermutlich selbst kaum durchschaut. Und bangt mal wieder um seine Anschlussverwendung.

Am 29. September 2017 hat HNA die Stiftung Hainan Cihang Charity Foundation bei den zuständigen New Yorker Behörden angemeldet. Sie sei "eine Non-Profit-Organisation, ins Leben gerufen ausschließlich für wohltätige Zwecke", heißt es in dem Registerauszug des zuständigen New York State Department of State. Die Zeilen, in denen das Stiftungskapital einzutragen ist, sind allerdings leer.

"Rösler ist ein guter Mensch und ein erfahrener Politiker"

Und das ist nicht die einzige Lücke. Bisher sei es Rösler und der HNA-Führung nicht gelungen, die Rolle der Stiftung im undurchsichtigen Konzerngeflecht ausreichend zu erklären, sagt ein Insider. Eine Frist zum Einreichen entsprechender Unterlagen sei gerade abgelaufen. Die oberste US-Steuerbehörde IRS habe der Stiftung deshalb die Zulassung verweigert. Auf Anfrage äußert sich zunächst weder der IRS noch die Hainan Cihang Charity Foundation. Nach Redaktionsschluss erklärte die ...

