Der Flugzeugzulieferer FACC hat sich wieder in positive Erinnerung gebracht. Bereits in der vergangenen Woche legte das Unternehmen, das Verbundstoffe für den Einsatz in Tragflächen, dem Rumpf oder Innenraum fertigt, Zahlen zum ersten Fiskalquartal (März bis Mai) vor. Diese konnten grundsätzlich überzeugen. So meldete FACC ein Umsatzplus von 4,4% auf 192,4 Mio. Euro. Der operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...