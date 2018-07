(Neu: Kurse aktualisiert und weiterer Analystenkommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Euphorie der Anleger für die Großen der Internetbranche und der Social Media ist ungebrochen. Die Kurse der Google-Holding Alphabet , des Online-Handelsriesen Amazon und von Facebook kletterten am Dienstag auf neue Rekordstände.

Aktien von Facebook erreichten bei über 210 US-Dollar den höchsten Stand ihrer Börsenhistorie. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus knapp 20 Prozent. Um rund 15 Prozent sind auch Alphabet seit Jahresbeginn gestiegen, sie legten am Dienstag in der Spitze bis auf 1218,76 Dollar zu. Am beeindruckendsten ist die Kursentwicklung von Amazon mit einem Aufschlag von fast 60 Prozent in diesem Jahr auf das Rekordhoch von 1851,69 Dollar.

Mit Blick auf Alphabet und Facebook machte Analyst Mark Kelley von der Investmentbank Nomura noch immer Wachstumspotenzial bei der digitalen Werbung aus. Das gelte vor allem für mobile Endgeräte. Auch werde immer mehr Werbung aus dem klassischen Fernsehen in Online-Anzeigen verlagert. Das Wachstum dürfte zunehmend auf höheren Preisen basieren und weniger auf steigenden Nutzerzahlen.

Bis 2020 werde das Geschäft mit digitaler Werbung jährlich um 15 Prozent wachsen. Für die Platzhirsche Google und Facebook dürften die Stücke von diesem Kuchen besonders groß ausfallen, prognostizierte Kelley. Auch von der anstehenden Regulierung der Wachstumsmärkte dürften die großen Plattformen eher profitieren als behindert werden.

Aktien von Amazon werden derweil vor allem von der Erschließung immer neuer Waren- und Dienstleistungsmärkte durch den Handelsgiganten angetrieben, wie ein Händler sagte. Bestes Beispiel seien die jüngsten Gespräche zwischen Amazon und dem Gesundheitsportal Xealth.

Erst vor kurzem war Amazon mit der Übernahme der Online-Apotheke PillPack in den Medikamentenhandel eingestiegen. Die Fondsmanagerin Alison Porter von Janus Henderson Investors vermutete, dass Amazon den Prime-Kunden die Lieferung von Medikamenten als zusätzlichen Service anbieten könnte - und so weitere Werte hebt. Laut dem Analysten Brian Nowak von Morgan Stanley ist der gesamte US-Gesundheitsmarkt bis zu 900 Milliarden US-Dollar schwer./bek/jha/

