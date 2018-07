Darbietungen von Miss World-Repräsentantinnen zogen große Aufmerksamkeit auf sich



London (ots/PRNewswire) - Die Gemeinderegierung von Sanya, eine Küstenstadt in der chinesischen Provinz Hainan, veranstaltete im Rahmen der Inbetriebnahme einer Non-Stop-Flugverbindung zwischen London und dem an der Küste gelegenen Reiseziel eine Roadshow. Die Veranstaltung fand vom 13. bis zum 14. Juli in Westfield Stratford City statt, eines der beliebtesten Einkaufszentren der Stadt, das sich unmittelbar neben dem Olympischen Dorf in Stratford, East London, befindet. Zusätzlich zur Inbetriebnahme der Direktflüge profitierte der Ausschuss für Tourismusförderung von Sanya auch von der kürzlichen Erlassung vorteilhafter Richtlinien wie unter anderem die visafreie Einreise nach Hainan für Reisende aus 59 Ländern sowie von den einzigartigen Merkmalen der regionalen Kultur Hainans. Auf diese Weise soll Hainan, das einzige tropische, an der Küste gelegene Reiseziel, weiter in die Öffentlichkeit gerückt werden.



Die Delegation, die unter der Leitung von Mao Chaofeng, Vizegouverneur der Provinz Hainan, stand, nahm an der feierlichen Zeremonie teil, die am 14. Juli zur Mittagszeit eröffnet wurde. Organisatoren und Gäste leiteten die Veranstaltung gemeinsam mit dem Loslassen von Papierfliegern ein, was sowohl die Inbetriebnahme des Non-Stop-Fluges London-Sanya symbolisch darstellen sollte als auch ihre Hoffnung auf einen intensiveren Austausch kultureller und touristischer Ressourcen zwischen Sanya und London zum Ausdruck brachte.



Sanya organisierte im Rahmen der zweitägigen Roadshow ein interaktives Programmangebot. So hatten Teilnehmer beispielsweise die Möglichkeit, für Hainan charakteristische Nachspeisen und Getränke zuzubereiten und die Gründzüge der chinesischen Sprache und Kalligraphie zu erlernen. So sollte Gästen die traditionelle chinesische Kultur nähergebracht sowie einige regionale Köstlichkeiten Hainans schmackhaft gemacht werden. Gäste konnten ihre Vorstellung von Sanya auf segelbootförmigen Zeichenbrettern künstlerisch darstellen, Fotos machen und ihre Namen auf riesigen Reisepässen verewigen. Darüber hinaus wurden sie eingeladen nach Sanya zu reisen. Die Bekleidung der Delegation wies für das tropische Reiseziel typische Merkmale auf und bestand zum Teil aus traditionellen Kostümen wie sie charakteristischerweise von Sanyas ethnischen Minderheiten getragen werden. Auf diese Weise wurden während der Veranstaltung einige der touristischen Angebote beworben und die Vorzüge der kürzlich genehmigten visafreien Einreise sowie des neu eingeführten Non-Stop-Flugdienstes in den Vordergrund gerückt.



Die feierliche Zeremonie machte den Höhepunkt der Roadshow aus. Miss World-Repräsentantinnen, der führende britische Reiseveranstalter Thomas Cook sowie die UK-Filiale der China National Travel Service Group verliehen Sanyas Promostand einen britischen Touch. Miss England pries mit Liedern die Schönheit des tropischen chinesischen Reiseziels, was vom Publikum am Ende eines jeden Liedes durch Applaudieren und Jubeln gewürdigt wurde.



Sanyas Bürgermeister, A Dong, sprach Reisenden aus Großbritannien eine Einladung aus und hieß sie willkommen, ihre nächste Reise in dem von zahlreichen chinesischen Urlaubern als tropisches Küstenparadies bezeichnetem Reiseziel zu verbringen. Bei dem Direktflug London-Sanya handelt es sich um Hainans erstes interkontinentales Non-Stop-Fluganbebot, das der visafreisen Einreise für Touristen, die die Provinz besuchen, zu verdanken ist. Dies ist Teil einer neuen Politik, die zu einer vertieften Verständigung beitragen soll und den Austausch wirtschaftlicher, kultureller und touristischer Ressourcen zwischen Hainan und Großbritannien fördern soll. Sanya wird auch weiterhin sowohl materielle als auch immaterielle Aspekte seiner Tourismusbranche optimieren und die Stadt somit zu einem beliebten internationalen Reiseziel für Reisende aus Großbritannien und Westeuropa machen.



Fiona Plumpton, Leiterin der Convention Bureau Services, beschreibt Sanya als eine besuchenswerte Stadt. Die kulturellen Besonderheiten, die Rohstoffquellen und die kulinarischen Köstlichkeiten, die auf der Veranstaltung vorgestellt wurden, hätten ihr zu einem größeren Verständnis von China verholfen. Darüber hinaus sprach sie der Regierung Sanyas ihren Dank für die Werbemaßnahmen aus. Ihrer Meinung nach werde die neue Non-Stop-Route bilaterale Handelsbeziehungen, kulturellen Austausch sowie die Kooperation zwischen touristischen Einrichtungen an beiden Enden fördern.



Die zweitägige Roadshow zog mit Erfolg zahlreiche Gäste aus dem Großraum London sowie den verbleibenden Teilen Großbritanniens an. Die Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, ein wenig über Sanyas Kultur zu erfahren und somit einen besseres Einblick in Chinas tropisches Küstenparadies zu gewinnen.



