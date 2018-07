Während Tesla (WKN: A1CX3T) noch an einem Vertrag zum Bau von Elektroautos in China arbeitet, hat ein chinesischer Hersteller von Elektroautobatterien angekündigt, eine Batteriefabrik in Deutschland zu bauen. Und mindestens ein deutscher Autohersteller hat bereits erklärt, die in dieser Fabrik hergestellten Produkte kaufen zu wollen. Der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology Ltd., besser bekannt als CATL, kündigte an, in Deutschland eine Fabrik zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge zu bauen. Die Nachricht folgt einer weiteren zugehörigen Ankündigung, in welcher die BMW AG (WKN: 519000) bestätigt hat, einen Großauftrag zum Kauf von Batterien von CATL unterzeichnet zu haben. Es wird erwartet, ...

