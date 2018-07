Der Aria ist ein 3D-Drucker von Industriequalität und jetzt online für 5.999 US-Dollar erhältlich

Der EnvisionTEC Aria stellt eine neue Generation erschwinglicher Desktop-3D-Drucker dar. Er bietet professionellen Nutzern zuverlässige und hervorragende Leistung und kann direkt online gekauft werden.

Priced at $5,999, the EnvisionTEC Aria 3D printer is a high-quality Digital Light Processing (DLP) printer that delivers best-in-class surface finish and accuracy. The printer is available for direct purchase at www.envisiontec.com/aria. (Photo: Business Wire)