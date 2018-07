Grenzübergreifende Ausgliederungen von Unternehmen im Sicherheitsbereich, deren Abschluss für das vierte Quartal 2018 erwartet wird

OpenGate Capital, eine weltweit tätige Privatkapitalgesellschaft, hat heute die Unterzeichnung eines bindenden Angebots zur Übernahme der französischen, belgischen und luxemburgischen Abteilungen der Gunnebo Group (GUNN: CPH), eines führenden Anbieters von Sicherheitsprodukten, -leistungen und -lösungen, bekanntgegeben. Es wird davon ausgegangen, dass die Übernahme im vierten Quartal 2018 abgeschlossen sein wird. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Die Firmen der Gunnebo-Gruppe sind als Anbieter integrierter Sicherheitslösungen anerkannt. Sie werden nach dem Abschluss umbenannt werden und umfassen zwei Produktionsstätten und zwölf Vertriebsniederlassungen in Frankreich sowie ein Verkaufsbüro für Luxemburg und Belgien. In allen Regionen bietet das Unternehmen Produkte und Leistungen in fünf Produktlinien an: elektronische Sicherheit, Sicherheitstüren und -wände, Safes und Tresore, Kassenwesen und Eingangskontrollen. Teil der Transaktion wird auch "Fichet Bauche" sein, ein sehr angesehener Name im Bereich hochwertige Safes und Tresore. Die Produkte und Leistungen von Gunnebo sind bewährte Sicherheitslösungen, für die sich verschiedenste Kunden entscheiden, darunter Banken, Industrie-Standorte und Standorte mit hohem Risiko, Einzelhandels-Outlets, öffentliche und gewerblich genutzte Gebäude, interne Verkaufsstellen, Anbieter von Massen-Transitsystemen und andere Unternehmen.

Andrew Nikou, Gründer und Geschäftsführer von OpenGate Capital, gab folgenden Kommentar: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Gunnebo bekanntgeben können, da sich das Unternehmen unter der Führung von OpenGate in einer guten Position für Wachstum befindet. Ich bin außerdem sehr stolz, dass OpenGate eine weitere grenzübergreifende Ausgliederung eines Unternehmens am unteren Ende des mittleren Marktsegments abschließen wird in einem Nischenmarkt, auf dem OpenGate mehrere Wettbewerbsvorteile hat."

Die Transaktion wurde vom Pariser Büro von OpenGate Capital aus vom Managing Director, Herrn Fabien Marcantetti, geleitet. Marcantetti erklärte: "Es war erfreulich, dass wir mit dem Team der Gunnebo Group eng zusammenarbeiten und eine Lösung für die Veräußerung entwickeln konnten, die den strategischen Zielen des Unternehmens gerecht wurde. Die Investitionsstrategie von OpenGate wird darin bestehen, auf den vielen positiven Eigenschaften des Unternehmens Gunnebo aufzubauen, um zu expandieren und erhöhten Mehrwert zu schaffen."

Nach dem Abschluss wird die Übernahme der Gunnebo-Geschäftsbereiche die neunte Plattform-Übernahme innerhalb des ersten institutionellen Fonds von OpenGate Capital darstellen.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen für Unternehmensausgliederungen, interne Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180717006069/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

OpenGate Media Contacts

Alanna Chaffin

+1 (310) 432-7000

achaffin@opengatecapital.com

oder

Sitrick & Company

Mike Sitrick

(310) 788-2850

Mike_Sitrick@sitrick.com

oder

OpenGate Business Development Contact

Joshua Adams

+1 (310) 432-7000

jadams@opengatecapital.com