The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 2EJ XFRA IT0004095888 BIANCAMANO S.P.A. EO -,01 EQ01 EQU EUR Y

CA ACJ XFRA PTALT0AE0002 ALTRI SGPS NAM. EO-,125 EQ01 EQU EUR N

CA 112 XFRA PTCFN0AE0003 COFINA SGPS NAM. O.N. EQ01 EQU EUR N

CA AS4 XFRA PTCOR0AE0006 CORT.AMORIM SGPS NAM.EO 1 EQ01 EQU EUR N

CA IPB XFRA PTINA0AP0008 INAPA NAM. EQ01 EQU EUR N

CA IR9 XFRA PTIPR0AM0000 IMPRESA SGPS SA NOM.EO0,5 EQ01 EQU EUR N

CA QSI XFRA PTSAG0AE0004 SAG G.-SOL.AUT.GL.NAM.EO1 EQ01 EQU EUR N

CA 5GV XFRA SE0002485979 GENOVIS AB SE-,40 EQ01 EQU EUR N

CA 4MQ XFRA SE0003303460 MQ HOLDING AB EQ01 EQU EUR N

CA P0H XFRA SE0005505898 MYFC HOLDING AB AK EQ01 EQU EUR N

CA 4CX XFRA SE0007815428 CYXONE AB SK-,75 EQ01 EQU EUR N

CA D5LA XFRA SE0011415710 DOME ENERGY AB EQ01 EQU EUR N

CA BO8 XFRA US06417N1037 BANK OZK DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA NV4P XFRA US15117F5008 CELLECTAR BIOSC.DL-,00001 EQ01 EQU EUR Y

CA 5UP XFRA VGG7552A1075 UPLAND RESOURCES LTD.O.N. EQ01 EQU EUR N