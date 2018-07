The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA HSHD XFRA DE000HSH2UT6 HSH NORDBANK OPF 08/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB2ZG1 LBB IS.S.419 BD00 BON EUR N

CA XFRA US63254AAK43 NATL AUSTR. BK 15/18 MTN BD00 BON USD N

CA TDBB XFRA US89114QB643 TORONTO-DOM. BK 15/18 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA USJ27869AN69 JAPAN TOBACCO 13/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE0008029513 COBA MTN TR.613 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U9Z0 DZ BANK IS.A46 VAR BD01 BON EUR N

CA WL1X XFRA DE000NWB16X8 NRW.BANK IS.A.16X 14/18 BD01 BON EUR N

CA PVSA XFRA ES0000106536 COM.AUT.VASCO 14-18 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00B8KP6M44 TREASURY STK 2018 BD01 BON GBP N

CA XFRA US865622BT00 SUMIT.MITSUI 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US865622BU72 SUMIT.MITSUI 2018 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QB726 TORONTO-DOM. BK 15/18 FLR BD01 BON USD N

CA RWFC XFRA XS0172851650 INNOGY FINANCE 03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0807802573 BNP PARIBAS 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1264495000 STE GENERALE 15/18FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0Q58 BAY.LDSBK.IS. VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA US780082AB96 ROYAL BK CDA 15/18 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USU60894AB52 MOLSON COORS BREW. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1017966554 BMW FIN. NV 14/18 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1241699922 INMOBIL.COL.SOC.15/19 BD02 BON EUR N

CA AENE XFRA NL0000168466 AEGON 06-UND. MTN BD03 BON EUR N