The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA P3K XFRA GB00B125SX82 PANTHEON RESOURCES LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA PZC XFRA GB00B13GSS58 PROACTIS HOLDINGS PLC EQ01 EQU EUR N

CA 2ZD XFRA GB00B1FQDL10 ZOO DIGITAL GRP LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA 3W5 XFRA GB00B1XLC220 WESTMINSTER HLDGS LS -,10 EQ01 EQU EUR N

CA 4ED XFRA GB00B28YML29 EGDON RESOURCES PLCLS0,01 EQ01 EQU EUR N

CA NNH1 XFRA GB00B3DDP128 PRESIDENT ENERG.PLC LS-01 EQ01 EQU EUR N

CA SD0 XFRA GB00B3FBWW43 SCIENT.DIGIT.IMAG.LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA 3DO XFRA GB00B3W40C23 DOTDIGITAL GR.PLC LS-,005 EQ01 EQU EUR N

CA 5EQ XFRA GB00B41Q8Q68 ENTEQ UPSTREAM PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 3BEA XFRA GB00B8JG4R91 TRINITY EXP.+PROD.DL 0,01 EQ01 EQU EUR N

CA 9RV XFRA GB00B8YZTJ80 VERSARIEN PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA NBE XFRA GB00BD0Q3L08 ANGLO AFR.OIL+GAS LS -,05 EQ01 EQU EUR N

CA I32 XFRA GB00BDHXPJ60 I3 ENERGY PLC LS-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA A3Z1 XFRA GB00BF0YPG76 ECHO ENERGY PLC LS -,0025 EQ01 EQU EUR N

CA IO7 XFRA GB00BF49WF64 INDEPENDENT OIL+GAS LS-01 EQ01 EQU EUR N

CA 31B XFRA GB00BGHPT808 BENCHMARK HLDGS LS-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 2HD XFRA GB00BK8FL363 HORIZON DISCOV.GRP LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA OB3 XFRA GB00BP0RTP38 OPTIBIOTIX HLTH PLC LS-02 EQ01 EQU EUR N

CA 8EV XFRA GB00BSVYN304 EVGEN PHARMA PLC LS-,0025 EQ01 EQU EUR N

CA EAJD XFRA GB00BWWYSP41 VALIRX PLC LS-,125 EQ01 EQU EUR N

CA UKXA XFRA GB00BYM1JJ00 TOTALLY PLC LS -,10 EQ01 EQU EUR N

CA TPC1 XFRA GB00BYN5YK77 JERSEY OIL+GAS PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 2MI XFRA GB00BYV24996 MEDICA GROUP PLC LS-,002 EQ01 EQU EUR N

CA LMU1 XFRA GB00BZ76F335 NOST.TERRA OIL+G. LS-,001 EQ01 EQU EUR N