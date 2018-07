The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 3CM XFRA CA13781A1057 CANNVAS MEDTECH EQ00 EQU EUR N

CA APR XFRA ES0109260531 AMPER SA NOM. EO 0,05 EQ00 EQU EUR N

CA MGNK XFRA DE000A2LQ900 MOLOGEN AG KONV. EQ01 EQU EUR Y

CA NR6 XFRA ES0165515117 NATRA SA INH. EO 0,1332 EQ01 EQU EUR N

CA PY1 XFRA ES0168561019 PAP.Y CART.EUR. INH. EO 2 EQ01 EQU EUR N

CA RDT1 XFRA ES0172708234 GR.EZENTIS SA INH. EO-,30 EQ01 EQU EUR N

CA THN XFRA FI0009006886 TECHNOPOLIS PLC EQ01 EQU EUR N

CA KRY XFRA FI0009010219 GLASTON OYJ EQ01 EQU EUR N

CA RAOB XFRA FI0009900476 CRAMO PLC O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 2A41 XFRA FI4000058870 AKTIA BANK PLC A EQ01 EQU EUR N

CA 5NX XFRA FI4000102678 NEXSTIM OYJ EQ01 EQU EUR N

CA A0F XFRA FR0000079683 ARTEFACT EO-,10 EQ01 EQU EUR Y

CA 2HU XFRA FR0010193052 CATANA GROUP SA IN.EO 0,5 EQ01 EQU EUR Y

CA 1KK XFRA FR0010342329 GAUSSIN S.A. EO 0,10 EQ01 EQU EUR Y

CA 7V9 XFRA FR0011067669 VISIOMED GROUP EO 0,5 EQ01 EQU EUR Y

CA XAR XFRA GB0001570810 XAAR PLC LS-,10 EQ01 EQU EUR N

CA LYU XFRA GB0004281639 IOMART GROUP PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA NYY XFRA GB0006523608 NWF GROUP PLC LS-,25 EQ01 EQU EUR N

CA DWV XFRA GB0034330679 ANGLE PLC LS-,10 EQ01 EQU EUR N

CA NZB XFRA GB00B01QGK86 NCC GROUP PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA B7Y XFRA GB00B0999995 BYOTROL PLC LS -,0025 EQ01 EQU EUR N

CA E1E XFRA GB00B09G2351 EMPYREAN ENERGY LS-,002 EQ01 EQU EUR N

CA C5P XFRA GB00B0KWHQ09 CARETECH HLDGS LS -,005 EQ01 EQU EUR N

CA H5W XFRA GB00B11DNM70 HORIZONTE MINERALS LS-,01 EQ01 EQU EUR N