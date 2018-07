The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0423233565 JACKSON NATL LIFE 18/23 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0423563532 ROYAL BK CDA 18/23 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2LQHX4 K.F.W.ANL.V.18/2033 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2NB965 KAEFER NTS.18/24REG.S BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5309 BAY.LDSBK.IS. 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB53Z4 BAY.LDSBK.IS.VAR 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEC8 DZ BANK CLN E.9534 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AED6 DZ BANK CLN E.9535 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LE9 DZ BANK IS.A966 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0RAT6 DEKA USD FESTZINS 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3TR3 LB.HESS.THR.CARRARA07P/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TS1 LB.HESS.THR.CARRARA07Q/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TT9 LB.HESS.THR.CARRARA07R/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QAJ8 LBBW STUFENZINS 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA US00206RCR12 AT + T 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US172967MD09 CITIGROUP INC. 2048 BD02 BON USD N

CA XFRA US22541LAE39 CS (USA) 2032 BD02 BON USD N

CA XFRA USP3579ECB13 DOMINIK.REPUBLIK 18/28 BD02 BON USD N

CA KF4B XFRA US50076QAR74 KRAFT HEINZ CO. 2039 BD03 BON USD N

CA XFRA US96950FAL85 WILLIAMS PRTNRS 13/23 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1858856740 DT.TELEK.INTL F.18/33 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1858912915 TERNA R.E.N. 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1858998708 DT.TELEKOM MTN 18/23 NK BD03 BON NOK N

CA BVF XFRA CA0717341071 BAUSCH HEALTH COS. EQ00 EQU EUR N