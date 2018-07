FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.401 EUR

H4ZJ XFRA DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.125 EUR

H4ZR XFRA DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ 0.139 EUR

H4ZS XFRA DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ 0.232 EUR

H4ZW XFRA DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.131 EUR

WM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.367 EUR

AFH XFRA US91732J1025 US ECOLOGY INC. DL-01 0.154 EUR

PRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.612 EUR

PKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.060 EUR

WVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.077 EUR

WOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.295 EUR

EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.068 EUR

CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.734 EUR

ARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.064 EUR

LWX XFRA GB00B01YZ052 IMMUNODIAGNOSTIC LS -,02 0.019 EUR

VR9 XFRA GB0033277061 VEDANTA RESOURCES DL-,10 0.350 EUR

XFRA DE000HSH4J86 HSH NORDBANK FZIXL1 13/23 0.002 %

H4ZG XFRA DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ 0.215 EUR

H4ZF XFRA DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ 0.181 EUR

H4ZD XFRA DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ 0.148 EUR

WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.461 EUR

OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.290 EUR

PKY1 XFRA PLPKN0000018 PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 0.696 EUR

ZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.108 EUR

XFRA DE000HSH4GX3 HSH NORDBANK MZC 6 13/20 0.000 %

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.162 EUR

ADL5 XFRA DE000A161XW6 ADLER REAL EST. WDL16/21 0.172 EUR

PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.149 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.057 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.083 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.060 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.064 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.107 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.019 EUR