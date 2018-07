FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GDM XFRA AU000000IDA0 INDIANA RES LTD

B5P XFRA US0966271043 BOARDWALK PIPE.PA.L.P.

XFRA CA91911K1021 VALEANT PHARMACEUT. INTL

32V XFRA BMG9319H1025 VALIDUS HLDGS LTD DL -,1

YI2A XFRA US4660902069 JA SOLAR HLDGS ADR 5

XFRA US0639041062 BK OF THE OZARKS DL-,01

XFRA US15117F3029 CELLECTAR BIOSC.DL-,00001

8XE XFRA FR0012650166 ELECTRO PO.SYS.(WI) EO-20