4SC AG: Stifel Nicolaus Europe nimmt Research Coverage der 4SC mit Buy-Rating auf DGAP-News: 4SC AG / Schlagwort(e): Research Update 4SC AG: Stifel Nicolaus Europe nimmt Research Coverage der 4SC mit Buy-Rating auf 18.07.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stifel Nicolaus Europe nimmt Research Coverage der 4SC mit Buy-Rating auf Planegg-Martinsried, 18. Juli 2018 - Stifel Nicolaus Europe Limited, London, UK, (Stifel Europe) hat Research Coverage der 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) aufgenommen. In dem kürzlich veröffentlichten Bericht haben die unabhängigen Analysten von Stifel Europe der 4SC-Aktie ein Buy-Rating erteilt. Neben Stifel Europe verfassen auch LifeSci Capital LLC, New York, USA, goetzpartners securities Limited, London, UK, und Edison Investment Research Limited, London, UK, Analystenberichte über die 4SC. Institutionelle Investoren können den oben genannten Bericht direkt von Stifel Europe erhalten. Dazu kontaktieren Sie bitte James Mainwaring ( james.mainwaring@stifel.com). Öffentlich zugängliche Analystenberichte über die 4SC können auf der Homepage von 4SC im Reiter "Investoren & Medien" heruntergeladen werden. - Ende der Pressemitteilung - Weitere Informationen Über Stifel Nicolaus Europe Limited (Stifel Europe) Stifel Europe ist eine führende Investmentbank mit Sitz in London. Stifel Europe ist eine 100%-ige Tochter der in den USA börsennotierten Stifel Financial Corp. und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für mittelständische Kunden, darunter Corporate Broking, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets und Mergers & Acquisitions. Stifel Europe bietet institutionellen Anlegern differenzierte, auf Research basierende Aktienprodukte mit hohem Anspruch an Wertigkeit und Service. Stifel Europe betreut öffentliche Angebote von Aktien und Schuldtiteln, wirbt Fremd- und Eigenkapital auf den privaten Märkten ein und initiiert, strukturiert und verhandelt Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen. Über 4SC Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischen Bedarf bekämpfen. Diese Medikamente sollen den Patienten innovative Behandlungsmöglichkeiten bieten, die verträglicher und wirksamer sind als bestehende Therapien und eine bessere Lebensqualität bieten. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst vielversprechende Medikamentenkandidaten in verschiedenen Phasen der präklinischen und klinischen Entwicklung: Resminostat, Domatinostat (4SC-202) und 4SC-208. 4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten. 4SC hat seinen Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 48 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2018) und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A14KL72). Wichtige Mitteilung Für den Inhalt und die Schlussfolgerungen der aufgeführten Analystenstudien sind allein die jeweiligen Verfasser verantwortlich. Banken und Wertpapierhäuser haben unterschiedliche Bezeichnungen für ihre Einstufungen von Aktien. Meinungen, Schätzungen oder Prognosen dieser Analysten hinsichtlich der Performance der 4SC stellen keine Meinungen, Prognosen oder Vorhersagen der 4SC oder ihres Managements dar. Zukunftsbezogene Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren. Kontakt Dr. Anna Niedl, CIRO Corporate Communications & Investor Relations anna.niedl@4sc.com +49 89 700763-66

