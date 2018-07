Cassiopea berichtet über das 1. Halbjahr 2018

Lainate, Italien - 18. Juli 2018 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), eine Spezialitäten-Pharmafirma, deren innovative und differenzierte Dermatologieprodukte sich in der klinischen Entwicklung befinden, gab heute die Resultate für das Halbjahr per 30. Juni 2018 bekannt.

Höhepunkte

Sehr positive top line Phase III Resultate von Winlevi Clascoterone in der Behandlung von Akne mit statisch signifikanten Verbesserungen in allen primären Endpunkten.

Sehr positive 6 Monats-Resultate der Interims-Analyse der Breezula (Clascoterone) Phase II Alopezie Dosierungsversuchsreihe in Männer; statistisch relevante Verbesserungen für das Kriterium «Anzahl Haare im Zielbereich» (TAHC) und richtungsweisende Verbesserungen für das Kriterium «Haarwachstums-Beurteilung» (HGA)

"Proof of concept"- Phase II Studie von CB-06-02 in der topischen Behandlung von Genitalwarzen abgeschlossen mit Resultaterwartung später im Juli 2018

Alle Kosten innerhalb des Budgets

Diana Harbort, CEO, sagte: «Es war ein sehr aufregendes und produktives erstes Halbjahr 2018. Wie versprochen, wird 2018 zum entscheidenden Jahr in dem wir bedeutende klinische Studien für unsere drei Produkte erreichen, auf den Zulassungsantrag und die vorkommerziellen Aktivitäten von Winlevi zugehen, die anderen Programme vorantreiben und beginnen die Infrastruktur unserer Gesellschaft aufzubauen. Wir sind überzeugt, einer der innovativsten Pipelines in der Dermatologie-Industrie zu haben und schauen mit grosser Zuversicht in die Zukunft».

Finanzzahlen

In EUR tausend

(mit Ausnahme der pro Aktie Zahlen in EUR) 1H 2018 1H 2017 Umsatz - - Herstellungskosten - - Forschungs- und Entwicklungskosten (6.423) (6.452) Vertriebs-/Verwaltungs-/sonstige Gemeinkosten (663) (818) Gesamte operative Kosten (7.086) (7.270) Operatives Ergebnis (7.086) (7.270) Gewinn (Verlust) vor Steuern (6.729) (9.267) Gewinn (Verlust) nach Steuern fuer die Periode (6.729) (9.267) Gewinn (Verlust) pro Aktie (0,673) (0,927) In EUR tausend 30.06.2018 31.12.2017 Anlageverm?gen 8.964 9.104 Anderes Umlaufsverm?gen 1.954 1.767 Barmittel und Ähnliches 11.361 17.598 Total Aktiva 22.279 28.469 Langfristige Verpflichtungen 0 - Kurzfristige Verpflichtungen 2.233 2.115 Eigenkapital 20.046 26.354 Total Eigenkapital und Verpflichtungen 22.279 28.469

Es gab keine operativen Einkünfte, da alle Produkte noch in Entwicklung sind und keines auslizensiert wurde

Da keine Produkte hergestellt wurden gab es auch keine Herstellungskosten

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von EUR 5.169 tausend bestanden zu 71,1% aus den Phase III klinischen Versuchsreihen von Winlevi Clascoterone, zu 28,2% aus Breezula Clascoterone und zu 0,7% auf CB-06-02

Die Personalkosten stiegen leicht um 14,4% auf EUR 717 tausend. Der Pesonalbestand direkt angestellter Personen betrug 9 Personen, unverändert gegenüber dem ersten Halbjahr 2017

Barmittel und Ähnliches nahmen auf EUR 11.361 tausend ab. Die Mittel werden vorwiegend in US$ gehalten.

Das Eigenkapital nahm auf EUR 20.046 tausend ab. 90% der Aktiva waren mit Eigenmitteln finanziert.

Die Präsentation mit Konferenzgespräch in englischer Sprache zu den Halbjahres-Ergebnissen 2018 findet am 18. Juli 2018 um 16.00 Uhr MEZ statt.

Diana Harbort, CEO; Luigi Moro, CSO; Alessandro Mazzetti, CMO; Chris Tanner, CFO und Head Investor Relations; sowie Marco Lecchi, Finance Director, präsentieren die Halbjahresresultate 2018 und den Ausblick 2018 an einer Telekonferenz, die am 18. Juli 2018 stattfindet.

Die Einwahlnummern:

Schweiz / Europa: +41 (0)58 310 50 00 Grossbritannien: +44 (0)203 059 58 62 USA +1 (1) 631 570 56 13

Der Halbjahresbericht 2018 und die Präsentation mit weiteren Informationen wurden am heutigen 18. Juli 2018, 07:00 MEZ, veröffentlicht, und können hier heruntergeladen werden:

http://www.cassiopea.com/investor-relations/financial-reports/yr-2018.aspx (http://www.cassiopea.com/investor-relations/financial-reports/yr-2018.aspx) und

http://www.cassiopea.com/investor-relations/presentations/yr-2018.aspx (http://www.cassiopea.com/investor-relations/presentations/yr-2018.aspx)

Über Cassiopea

Cassiopea SpA ist eine Spezialitäten-Pharmafirma mit Produkten im Entwicklungsstadium und spezialisiert auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen und differenzierten medizinischen Dermatologieprodukten. Die Gesellschaft fokussiert aktuell auf die topische Behandlung von Akne, androgenetische Alopezie und Genitalwarzen. Die vier proprietären klinischen Kandidaten stellen auf drei neue Wirkstoffe ("NCE") ab. Diese richten sich an bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse und stellen signifikante Opportunitäten im medizinischen Dermatologiemarkt dar, f?r welche die Gesellschaft die weltweiten Rechte besitzt. Die Gesellschaft plant, die Produkte nach deren Zulassung in den USA direkt und im Rest der Welt mit geeigneten Partnern zu vermarkten. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: www.cassiopea.com (http://www.cassiopea.com).

Über Clascoterone

Clascoteron ist eine neue chemische Entität, die als topisches Anti-Androgen in der späten Entwicklungsphase für die Behandlung von Akne (in einer 1% igen Creme) und androgenetischer Alopezie (in einer Lösung mit höherer Konzentration) ist. Es ist ein topisch verabreichtes, kleines Molekül, das in die Haut eindringt, um die Androgen-Rezeptoren der Talgdrüse und des Haarfollikels zu erreichen. Es zielt darauf ab, das erste wirksame und sichere topische Antiandrogen zu sein, welches keine systemischen Effekte hat.

Finanzkalender

Jefferies Health Care Conference, London 14-15. November 2018 CS Small & Mid Cap Conference, Zürich 16. November 2018 Jahresresultate 2018 Februar 2019

Kontakt:

Dr. Chris Tanner, CFO und Head of Investor Relations

Tel: +39 02 868 91 124

Some of the information contained in this press release may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cassiopea has no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.