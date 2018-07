TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der überwiegend schwächeren Tendenz an den beiden ersten Handelstagen der Börsenwoche legen die Aktienkurse an den ostasiatischen Märkten im Handelsverlauf am Mittwoch durchweg zu. Sie folgen damit den positiven Vorgaben der Wall Street. Rückenwind kommt auch vom festeren Dollar, wodurch sich die Wettbewerbsfähigkeit von stark exportorientierten Unternehmen der Region verbessert.

Der Dollar legt beispielsweise zum Yen auf knapp 113 Yen weiter zu und ist damit so teuer wie zuletzt am 8. Januar. Zur gleichen Vortageszeit kostete er noch rund 112,40. Hintergrund sind die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Darin plädierte er für weitere graduelle Zinserhöhungen angesichts eines positiven Wirtschaftsbilds und einer ermutigenden Entwicklung der Inflation.

Stimmungsaufhellend dürfte darüber hinaus das zwischen der EU und Japan beschlossene Freihandelsabklommen Jefta wirken, zumal es um den Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt zumindest etwas ruhiger geworden ist, wenngleich er weiter schwelt.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um weitere 0,7 Prozent voran auf 22.853 Punkte. An den chinesischen Börsen fallen die Erholungsgewinne etwas geringer aus, der Kospi in Südkorea wird etwas gebremst von einer gesenkten Wachstumsprognose und tendiert lediglich gut behauptet. Die Regierung geht für 2018 von einem Wachstum von 2,9 Prozent aus nach zuvor 3,0 verglichen mit 3,1 Prozent 2017. Sie verweist zur Begründung auf ein schrumpfendes Arbeitskräfteangebot und eine schwächere Auslandsnachfrage nach Autos und Schiffen. Hyundai Motor geben um 0,8 Prozent nach und Kia Motors um 1,7 Prozent.

Drohendes Rauchverbot lastet auf Japan Tobacco

Unter Druck stehen in Tokio Japan Tobacco, sie geben um gut 3 Prozent nach. Hintergrund ist laut Marktteilnehmern eine anstehende Parlamentsabstimmung über mögliche Rauchverbote in einigen Restaurants - eine Maßnahme, die im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio in zwei Jahren erfolgt.

Um 5 Prozent erholt zeigen sich Xiaomi. Sie hatten zuletzt unter Unstimmigkeiten darüber gelitten, ob über die Handelsverbindung (Stock Connect) zwischen den chinesischen Festlandbörsen und Hongkong auch in Hongkong notierte Aktien mit Sonderstimmrechten erworben werden können. Laut einem Bericht des Wall Street Journals arbeiten die Börsen nun an einem System, das dieses ermöglichen soll.

Am Ölmarkt tut sich wenig. Im Vergleich zum US-Settlement kommen die Preise etwas zurück, nachdem der Branchenverband API am Vorabend von einem leichten Anstieg der wöchentlichen Ölreserven berichtete. Für die offiziellen Daten am späteren Mittwoch werden dagegen Rückgänge prognostiziert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.247,70 +0,71% +3,01% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.852,59 +0,68% +0,39% 08:00 Kospi (Seoul) 2.299,09 +0,05% -6,82% 08:00 Schanghai-Comp. 2.812,34 +0,51% -14,98% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.268,79 +0,31% -4,63% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.250,93 +0,35% -5,00% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.742,85 +0,32% -3,90% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:59 % YTD EUR/USD 1,1645 -0,1% 1,1659 1,1728 -3,1% EUR/JPY 131,59 -0,0% 131,63 131,75 -2,7% EUR/GBP 0,8886 -0,1% 0,8891 0,8858 -0,1% GBP/USD 1,3105 -0,1% 1,3114 1,3240 -3,1% USD/JPY 113,00 +0,1% 112,91 112,34 +0,4% USD/KRW 1129,10 +0,2% 1126,75 1126,10 +5,8% USD/CNY 6,7056 -0,0% 6,7065 6,6770 +3,1% USD/CNH 6,7253 -0,0% 6,7272 6,6945 +3,2% USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8487 7,8486 +0,5% AUD/USD 0,7380 -0,1% 0,7385 0,7423 -5,6% NZD/USD 0,6775 -0,1% 0,6781 0,6831 -4,6% Bitcoin BTC/USD 7.421,71 +0,9% 7.353,91 6.708,04 -45,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,67 68,08 -0,6% -0,41 +13,9% Brent/ICE 71,82 72,16 -0,5% -0,34 +11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,02 1.226,20 +0,1% +0,82 -5,8% Silber (Spot) 15,59 15,57 +0,2% +0,02 -7,9% Platin (Spot) 816,40 817,00 -0,1% -0,60 -12,2% Kupfer-Future 2,74 2,74 +0,0% +0,00 -17,7% ===

