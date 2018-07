Deutsche Bank - ist der Abwärtstrend jetzt zu Ende?

Symbol:WKN:ISIN:Deutsche Bank AG ist ein großes internationales Finanzdienstleistungsunternehmen.Die Aktie befindet sich seit längerem in einem Abwärtstrend mit erhöhtem Volumen an den roten Kerzen. Dies kann als erhöhtes Verkaufsinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden. Das Papier hat am 16. Juli zum ersten Mal seit längerem über die EMA 50 geschlossen und den Abwärtstrend gebrochen. Sollten wir weiterhin eine Konsolidierung über die EMAs 20 und 50 beobachten, kann die Aktie interessant für die Long-Richtung werden.Chart vom 17.07.201810,09EURDie entscheidende Frage ist nun: "Wie und wo kann man einsteigen?" Interessant wäre es, wenn die Aktie eine gewisse Zeit über der 10 Euro-Zone konsolidieren würde. Sollte dieses Szenario eintreten, wäre es möglich den Ausbruch über den Bereich von EUR 10,53 zu handeln. Der Stopp könnte in der Nähe der 9,50 EUR-Marke platziert werden und erste Teilverkäufe könnten im Bereich von 12 EUR realisiert werden. Dort befinden sich einige Widerstände und spätestens da könnte es zu einer Kursumkehr kommen.Der Vorteil an diesem Setup-Szenario wäre, dass wir genügend Platz und Potenzial nach oben hätten. Gleichtzeitig müssen wir aber auch festhalten, dass sich die Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend befindet und wir mittelfristig in die Long-Richtung handeln würden.Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 25. Juli bekannt gegeben und dies führt zu einer Gap-Gefahr in beiden Richtungen und somit zu erhöhtem Risiko. Aus diesem Grund wäre es vernünftig zu diesem Zeitpunkt keine offenen Positionen in deer Aktie zu halten.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at