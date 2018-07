Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für PSA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Anders als viele dächten, dürfte es dem Autobauer gelingen das Ruder beim schwachen Opel-Geschäft herumzureißen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Opel-Vauxhall habe zwar große Probleme, der französische Mutterkonzern sei aber zunehmend darauf fokussiert und dürfte rasch Erfolge liefern. So rationalisiere PSA etwa das zu große und ineffiziente Opel-Händlernetz in Deutschland./mis/zb Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-07-18/08:09

ISIN: FR0000121501