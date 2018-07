Die Schweizer Großbank UBS hat Fortum nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Wichtige positive Themen seien nun nun in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei das reichlich vorhandene Kapital mit dem Einstieg bei Uniper gut verwendet worden. Die Strompreise in Nordeuropa seien gestiegen und das Management hoffe, die Dividende stabil zu halten. Das Kursziel hob der Analyst von 18,95 auf 22,00 Euro an, um den Strompreisanstieg zu reflektieren./mis/la

Datum der Analyse: 18.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FI0009007132

AXC0063 2018-07-18/08:31