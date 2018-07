Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Er rechne weiterhin mit einem Kohle und CO2-Zertifikate getriebenen Anziehen der Strompreise, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Energieerzeugern. In den vergangenen Wochen seien die Strompreise bereits deutlich gestiegen. Treiber seien der Anstieg der Preise für Kohle und für CO2-Emissionsrechte gewesen./ck/mis Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

