Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat überzeugende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Nettoumsatz kletterte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) belief sich das Plus auf fünf Prozent. Die größte Sparte des Konzerns Innovative Medicines trug mit Erlösen von 8,9 Milliarden und einem Anstieg von zehn Prozent in besonderem Maße zu dem guten Ergebnis bei. Vor allem die beiden Hoffnungsträger Cosentyx und Entresto konnten überzeugen. Cosentyx erzielte bei allen Indikationen starke Volumensteigerungen in den USA (409 Millionen Dollar, +33 Prozent bei kWk) und den anderen Ländern weltweit (292 Millionen Dollar, +53 Prozent bei kWk). Der Umsatz von Entresto konnte auf 239 Millionen Dollar mehr als verdoppelt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...