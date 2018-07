Die neue Long-Position wurde am gleichen Tag bei 9,80 Euro eröffnet, nachdem der Short zuvor im Gewinn ausgestoppt worden ist. Das Kursziel der Long-Position wurde nun also ebenfalls erreicht. Nach der Kursexplosion am Vortag sollte der Verlauf vor Neupositionierungen abgewartet werden.

Trading-Strategie: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...