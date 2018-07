Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-18 / 08:31 *Unternehmen: Global Blockchain Technologies.* *WKN: *A2JST8 [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Eines der größten Bitcoin Mining Unternehmen weltweit nimmt heute den Handel auf - Bewertung von mindestens 150 Mio. CAD erwartet!* Unser Top-Pick Global Blockchain Technologies (WKN A2JST8) [2] und die bereits ausgegliederte Gesellschaft Global Blockchain Mining vermeldeten mit heutiger News, den Beginn des Handels der Stammaktien der Global Blockchain Mining Corp. ("*Blockchain Mining*" oder das "*Unternehmen*") ab Marktöffnung am 18. Juli 2018 an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol "FORK". Des Weiteren veröffentlichte das ausgegliederte Unternehmen ein umfangreiches Betriebsupdate das es in sich hat. Man wird bis September über mindestens 15.666 Bitcoin-Mining-Geräte verfügen, der anfängliche Energieverbrauch von Blockchain Mining für das Mining der digitalen Währung beträgt ungefähr 13,5 Megawatt (siehe Update im Detail). Nur als Vergleich, der Branchenplayer Hive Blockchain Technologies (WKN A2DYRG) [3] verfügt derzeit über angeschlossene Mining Kapazitäten von 24,2 MW und wird an der Börse mit 342 Mio. CAD bewertet! Daher sind wir der Ansicht, dass für Global Blockchain Mining eine konservative Bewertung von mindestens 150 Mio. CAD mehr als nur berechtigt ist. *Global Blockchain Technologies in einem Topf mit Amazon, SAP, Microsoft!* *Der Evolve Blockchain ETF veröffentlichte vor kurzem die Höhe der aktuellen Holdings, es wurde weiter kräftig hinzugekauft (siehe im weiteren Text). Alleine die Projekte die im 3.-4. Quartal tokenisiert werden, haben unserer Ansicht nach ein Potenzial von 200 - 300 Mio. EUR (siehe Unternehmensupdate), die Global Blockchain Technologies *(WKN A2JST8) [2] *dann als Beteiligung halten wird. Hierbei sind kommende Projekte und Projekte im Frühstadium noch gar nicht miterfasst, deshalb halten wir es durchaus für realistisch, dass bis spätestens Ende des Jahres eine 5-6 Mal höhere Bewertung möglich sein wird.* *Das Update zu Global Blockchain Mining im Detail:* Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf das Mining von Bitcoin mittels Application Specific Integrated Circuit (ASIC)-Mining-Geräte ("Bitcoin-Mining-Geräte"). Das Unternehmen besitzt zurzeit 9.666 Bitcoin-Mining-Geräte und betreibt davon 1.040-Bitcoin-Mining-Geräte. Die Installation und der Betrieb weiterer 3.960 Bitcoin-Mining-Geräte werden bis Ende Juli 2018 erwartet. Die Installation und die Inbetriebnahme der restlichen 4.666 Bitcoin-Mining-Geräte werden bis September 2018 erwartet. Blockchain Mining erwartet die Lieferung zusätzlicher 1.000 Bitcoin-Mining-Geräte innerhalb von 30 Tagen, die laut Erwartungen bis September 208 installiert und in Betrieb genommen werden. Das Unternehmen hat ebenfalls zugestimmt, weitere 5.000 Bitcoin-Mining-Geräte zu erwerben. Das Unternehmen erwartet die Lieferung und Inbetriebnahme für den Mining-Beginn im August 2018. Wenn alle 15.666 Bitcoin-Mining-Geräte vollständig in Betrieb sind, wird der anfängliche Energieverbrauch von Blockchain Mining für das Mining der digitalen Währung ungefähr 13,5 Megawatt betragen. Die anfänglichen Mining-Betriebe des Unternehmens sind in einer Einrichtung in Montreal, Kanada und in New York, USA, untergebracht. Zusätzlich zum vollen Betrieb der 15.666 Bitcoin-Mining-Geräte des Unternehmens bis September 2018 besitzt Blockchain Mining ebenfalls eine 25%-Beteiligung an Distributed Mining Inc., ein Blockchain-Softwareunternehmen, das Software entwirft, die allen Geräten das Mining von Kryptowährungen ermöglicht. Die Software wird zum Herunterladen von Distributed Mining oder von ihren Partner-Webseiten zur Verfügung stehen. Angeschlossene Geräte können dann Mining-Vorgänge durch ihre Geräte (einschließlich, aber nicht darauf begrenzt, Mobiltelefone, Spielekonsolen) durchführen. Distributed Mining würde jedem mit einem angeschlossenen Gerät erlauben, ein Software-Paket herunterzuladen und zu installieren, das dem Nutzer Zugang zum optimierten Kryptowährungs-Mining gibt. Die verteilte Mining-Plattform wird in der Lage sein, variable Mining-Voraussetzungen zu optimieren und ihr Design ist besonders gut geeignet für Spielekonsolen, von denen es zurzeit über 100 Millionen angeschlossene Einheiten gibt. Spielekonsolen haben eine stärkere Rechenleistung als die üblichen Laptop/Desktop-Computer, was sie zum perfekten Gerät für die Anwendung der verbreiteten Mining-Plattform macht, da Einzelpersonen ihre ruhenden Konsolen arbeiten lassen können, um ihnen wertvolle Kryptowährungs-Tokens zu verdienen. Die Investition des Unternehmens in Höhe von 2 Millionen Dollar in Spectra7 Microsystems, mit der BLOC in aktiven Gesprächen über eine Zusammenarbeit und Implementierung einer dynamischen Palette neuer Tools steht, die mit den folgenden Vorteilen für die Blockchain-Systeme und unseres Mining-Geschäfts auf den Markt gebracht werden einschließlich: - Bahnbrechender niedriger Energieverbrauch: ein bis zu 80% niedrigerer Stromverbrauch als bei konkurrierenden Lösungen; - Hochleistung: skalierbare Server- und Switch-Line-Raten von 25Gbps (Milliarden Bits pro Sekunde) bis 400Gbps; und - Niedrige Kosten: normalerweise 50% der Kosten konkurrierender Lösungen. Die Entwicklung des ersten Systems der Welt auf einem Chip einschließlich HVAC-Einheiten und TV-Set-Top-Boxen mit Krypto-Mining-Fähigkeiten, die auf Massenverbrauchsgeräte zielen in einem potenziellen Joint Venture mit einem der führenden Hersteller von Unterhaltungselektronik der Welt. Hierbei sind kommende Projekte und Projekte im Frühstadium noch gar nicht miterfasst, deshalb halten wir es durchaus für realistisch, dass bis spätestens Ende des Jahres eine 5-6 Mal höhere Bewertung möglich sein wird.* *Evolve Blockchain ETF nutzt günstiges Kursniveau und stock weiter auf!* Zudem wurde bekannt, dass der Evolve Blockchain ETF weitere Anteile von Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] erworben hat, und nunmehr mit 5,4 % (Vormonat 5,2 %) zu den Top 10 Holdings (LINK) [4] gehört. Hierunter befinden sich Schwergewichte wie SAP (WKN 716460) [5] mit 4,67 %, Amazon (WKN 906866) [6] mit 5,99 % oder auch Microsoft (WKN 870747) [7] mit 4,62 %. Nicht nur wir sind also der Meinung, dass die Aktien des Unternehmens momentan viel zu günstig bewertet sind, wir rechnen in den kommenden Tagen mit einem deutlichen Rebound und weiterem Newsflow! Verpassen Sie es nicht, sich ebenfalls auf diesem günstigen Niveau zu positionieren, an der Blockchain Technologie geht in Zukunft kein Weg mehr vorbei, da sind sich viele Experten und Global Player einig. Der sehr volatile Markt mit rasanten Kursschwankungen macht derzeit diesen attraktiven Einstiegszeitpunkt möglich - sehr schnell kann es unsere Meinung nach auch wieder in die andere Richtung laufen, bis hin zu etwaigen Allzeithochs! *Umfangreiches Unternehmensupdate - Alle Projekte im Zeitplan!* Nach Erhalt mehrerer Anfragen hat sich das Unternehmen dazu entschieden, seinen Investoren eine Erklärung zu geben, um Klarheit hinsichtlich der gegenwärtigen Sachlage und zusätzliche Einblicke in die aktuellen Sachverhalte zu geben, die einen positiven langfristigen Ausblick andeuten. Im vergangenen Monat ist die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen beachtlich gefallen. Die gesamte Marktkapitalisierung lag am 29. Mai 2018 bei knapp über 330 Milliarden USD. Heute, gerade einen Monat später, ist diese Zahl auf 234 Milliarden USD gesunken. Folglich sank der Preis von BLOCs Stammaktien an der CSE von 0,46 CAD am 29. Mai 2018 auf 0,26 CAD zum heutigen Handelsschluss, einen Monat später. Trotz dieses dramatischen Wertverlusts sollten die Investoren des Unternehmens nicht das Vertrauen verlieren, da diese Daten allein nicht verlässlich sind, BLOCs Performance im dritten Quartal 2018 und darüber hinaus vorherzusagen. Es gibt mehrere andere Faktoren zu berücksichtigen, die, wenn zusammen betrachtet, einen objektiven positiven kurzfristigen und langfristigen Ausblick auf BLOCs Aktien als eine Investition geben. *Völlig schuldenfrei* Zu diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen bei keinem Gläubiger in irgendeiner Weise verschuldet. Davon abgesehen, dass dies die Abwesenheit von finanziellen Verbindlichkeiten repräsentiert, so gibt dies dem Unternehmen eine saubere Bilanz und ermöglicht ihm Geschäfte ohne inhärente Schuldenrestriktionen abzuwickeln, ein wichtiger strategischer Gesichtspunkt, wenn sich das Unternehmen anschickt, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ferner repräsentiert es die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einer effizienten Weise selbst zu führen, da es sich nicht auf geliehene Finanzmittel verlassen muss. *Ausreichend mit Kapital ausgestattet* Mit mehreren Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen benötigen die Aktivitäten des Unternehmens Kapital für die Forschung und Entwicklung, das

