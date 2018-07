Die Commerzbank hat Brenntag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 61 Euro angehoben. Die Aktien des Chemikalienhändlers böten gerade im aktuell fortgeschrittenen Chemie-Konjunkturzyklus eine gute Gelegenheit, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft des Unternehmens sollte das Vertrauen der Investoren stärken, erklärte der Analyst auch mit Blick auf die Quartalszahlen Anfang August. Er hob seine Gewinnerwartungen für 2019 und 2020 an, um unter anderem den schwächeren US-Dollar und die jüngsten Übernahmen zu reflektieren./mis/la Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-07-18/09:05

ISIN: DE000A1DAHH0