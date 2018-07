Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,60 Euro belassen. Der Logistikkonzern zeichne sich durch seine Marktführerschaft in jeder der vier Sparten aus, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Bonner stark im strukturellen Wachstumsfeld E-Commerce engagiert./edh/zb Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-07-18/09:06

ISIN: DE0005552004