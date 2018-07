Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat gestern einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Am Ende lag er bei 12.662 Punkten. Das ist ein Plus von 0,8 Prozent bzw. 100 Punkten. Marktidee: Netflix Netflix hat am Montag nachbörslich Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte enttäuscht. Analysten kritisierten vor allem Umsatz, Abo-Wachstum und Abo-Ausblick. Die Aktie von Netflix kam dementsprechend unter Druck. Der Kurs rutschte im Tagesverlauf unter mehrere Unterstützungen, konnte die meisten aber wieder zurückerobern.