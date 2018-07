Die Commerzbank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe die Erwartungen beim Umsatz erreicht und beim operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Überraschenderweise sei das Wachstum im Bereich Internet der Dinge zu konstanten Wechselkursen aber nicht so stark gewesen wie gedacht. Positiv sei indes die besser als gedachte Entwicklung der Profitabilität./mis/zb Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-07-18/09:22

ISIN: DE000A2GS401