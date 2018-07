Wien (www.aktiencheck.de) - ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) konnte heute Früh mit guten Quartalszahlen (Gewinn und Umsatz über den Markterwartungen) aufwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) habe ebenso solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt (Umsatz über den Analystenschätzungen und Gewinn im Rahmen). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...