Die Privatbank Berenberg hat TLG Immobilien nach zwei angekündigten Wechseln im Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Auch wenn er im Zuge der Managementwechsel mit mehr Details rechne, sei hervorzuheben, dass sich die Aktionärsstruktur des Immobilienkonzerns in den vergangenen Monaten geändert habe, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Operativ rechne er allerdings nicht mit negativen Überraschungen, wenn TLG am 10. August die Halbjahresbilanz vorlegen wolle. Der Kurs könnte aber für einige Zeit schwankungsanfällig bleiben./ck/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-07-18/09:54

ISIN: DE000A12B8Z4