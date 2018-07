Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Stabilus vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz des Autozulieferers dürfte aus eigener Kraft um 11 Prozent und der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) um 9 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte also auf einem guten Weg sein, die eigenen Jahresziele zu erreichen. Da der jüngste Kursrückgang ungerechtfertigt sei, sollten Anleger dies als Kaufgelegenheit ansehen./edh/mis

Datum der Analyse: 18.07.2018

ISIN LU1066226637

AXC0083 2018-07-18/09:55