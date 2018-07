Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" belassen. Auf der Partnerkonferenz des Softwarekonzerns habe er nichts gehört, was hinsichtlich der Quartalskennziffern Anlass zur Sorge gegeben hätte, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-07-18/10:00

ISIN: US5949181045