Was war da los? Die Aktien von Shopify (WKN:A14TJP) stiegen nach Angaben von S&P Global Market Intelligence in den ersten sechs Monaten des Jahres um 50,8 %. Die Aktie erholte sich, als das Unternehmen gute Ergebnisse erzielte, eine ermutigende Prognose abgab und einige interessante Partnerschaften anschieben konnte, die dazu beitrugen, der rückläufigen Stimmung entgegenzuwirken. Preisänderung 2018 bei Shopify via YCharts Shopify sah sich gegen Ende 2017 einem Anstieg von Leerverkäufen ausgesetzt, der durch Andrew Lefts Citron Research ausgelöst wurde. Diese negative Stimmung in Verbindung mit den optimistischeren Nachrichten aus dem Unternehmen hat dazu geführt, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...