Gestern um 19.39 Uhr war es soweit: Der Bitcoin hat den Turbo gezündet und ist innerhalb von weniger als einer Stunde um rund neun Prozent nach oben geschossen. In der Nacht ging es dann zeitweitweise bis in den Bereich von 7.500 Dollar nach oben. Am Mittwochmorgen steht auf 24-Stunden-Sicht ein ansehnliches Plus von über elf Prozent auf 7.453,63 Dollar zu Buche.

